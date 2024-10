Trapani-Avellino 1-2, il presidente Antonini: "Episodi a sfavore, il rigore è inesistente. Loro lotteranno fino alla fine" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il presidente del Trapani, Valerio Antonini, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko rimediato al Provinciale contro l'Avellino: "È stata una bellissima partita, faccio i complimenti all'Avellino perché è una squadra importante, ben preparata e fisicamente molto forte. Lotterà fino Avellinotoday.it - Trapani-Avellino 1-2, il presidente Antonini: "Episodi a sfavore, il rigore è inesistente. Loro lotteranno fino alla fine" Leggi tutto 📰 Avellinotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildel, Valerio, è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko rimediato al Provinciale contro l': "È stata una bellissima partita, faccio i complimenti all'perché è una squadra importante, ben preparata e fisicamente molto forte. Lotterà

Trapani-Avellino 1-2: sesto successo di fila

Sesta vittoria consecutiva per l'Avellino che trionfa anche in Sicilia. Contro il Trapani finisce 1-2. Lupi padroni del campo con un gol per tempo e un brivido nel finale quando i siciliani ...

Il Trapani sconfitto 1-2 nello scontro Playoff del "Provinciale" contro l'Avellino: decisivi i gol di Gori e Patierno

Il Trapani sconfitto 1-2 nello scontro Playoff del "Provinciale" contro l'Avellino: decisivi i gol di Gori e Patierno ...

Trapani-Avellino 1-2, un secondo tempo da dimenticare

L’atteso confronto fra Trapani e Avellino al Provinciale si conclude con il successo in favore della formazione ospite per 1-2: a segno Gori (44') e il ...

Serie C: Trapani sconfitto in casa dall’Avellino. Vittoria Padova contro il Pntedera. Risultati finali e classifiche aggiornate dei tre gironi

