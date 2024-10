Tour de France 2025, Tadej Pogacar: “Col de la Loze tappa regina” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Tour de France 2025 ha svelato le proprie carte. Siamo a conoscenza del percorso che decreterà chi potrà esultare sugli Champs Elysees, dopo la schiacciante vittoria di Tadej Pogacar lo scorso anno. Proprio lo sloveno va a commentare le tre settimane che decreteranno chi sarà la nuova maglia gialla in un’intervista a L’Equipe. Si parte dalla prima settimana nel Nord della Francia: “Sarà interessante. Ci sono delle tappe difficili e anche la cronometro di 33 chilometri, che sembra molto bella. Poi attraverseremo la Francia verso i Pirenei, con il primo giorno di riposo a Tolosa, prima di affrontare alcune belle tappe“. Il campione del mondo si sofferma poi su un paio di frazioni: “Mi piace soprattutto la cronometro di Peyragudes, quella salita non l’ho mai fatta in una cronometro prima d’ora. Oasport.it - Tour de France 2025, Tadej Pogacar: “Col de la Loze tappa regina” Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildeha svelato le proprie carte. Siamo a conoscenza del percorso che decreterà chi potrà esultare sugli Champs Elysees, dopo la schiacciante vittoria dilo scorso anno. Proprio lo sloveno va a commentare le tre settimane che decreteranno chi sarà la nuova maglia gialla in un’intervista a L’Equipe. Si parte dalla prima settimana nel Nord della Francia: “Sarà interessante. Ci sono delle tappe difficili e anche la cronometro di 33 chilometri, che sembra molto bella. Poi attraverseremo la Francia verso i Pirenei, con il primo giorno di riposo a Tolosa, prima di affrontare alcune belle tappe“. Il campione del mondo si sofferma poi su un paio di frazioni: “Mi piace soprattutto la cronometro di Peyragudes, quella salita non l’ho mai fatta in una cronometro prima d’ora.

Tour de France 2025: il percorso e le tappe

Al Palazzo dei Congressi di Parigi è stata presentata l'edizione numero 112 del Tour de France. La Grand Départ fa ritorno in Francia: la corsa infatti partirà da Lille il 5 luglio 2025. Mentre dopo l ...

Tour de France 2025, i commenti di Pogacar ed Evenepoel sul percorso

Due tra i grandi favoriti della prossima Grande Boucle, in programma dal 5 al 27 luglio 2025, si esprimono su un percorso ricco di insidie ...

Il Tour de France 2025 è duro, sobrio, signorile

Tre tappe tra i Pirenei, due tra le Alpi e con in mezzo il Mont Ventoux. Il via il 5 luglio da Lille, la conclusione il 27 luglio a Parigi. In mezzo tanta salita ma non troppa e qualche tappa buona pe ...

Tour de France 2025: il percorso ufficiale e le tappe

Svelato a Parigi il percorso ufficiale e le tappe del Tour de France 2025 in programma dal 5 al 27 luglio prossimo ...