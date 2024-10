Puntomagazine.it - Terna, Italia: nei mesi di ora legale risparmio di oltre 75 milioni di euro per il sistema elettrico

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Dal 31 marzo minori consumi per 340di kWh, equivalenti a una riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a 160 mila tonnellate Secondo i dati di, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale guidata da Giuseppina Di Foggia, nei settedi orailno ha beneficiato di minori consumi di energia per 340di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 130 mila famiglie. Il dato si traduce in uneconomico di75di. I benefici dell’orariguardano anche l’ambiente: il minor consumoha infatticonsentito di evitare emissioni di CO2 in atmosfera per circa 160 mila tonnellate.