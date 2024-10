Spazionapoli.it - Sorpresa in allenamento: Simeone dedica una canzone al compagno (VIDEO)

Leggi tutto đź“° Spazionapoli.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)a Castel Volturno per un calciatore azzurro e Cholitogliunaspeciale Il Napoli non si ferma dopo la vittoria contro il Milan perché c’è da preparare le delicata sfida contro l’Atalanta. E dopo ci sarà l’Inter, prima della sosta e del meritato riposo, ma solo per chi non sarà convocato in Nazionale. E sponda azzurra saranno certamente in pochi. Il successo ottenuto con i rossoneri a San Siro e il pareggio della Juventus contro il Parma permette alla squadra di Conte di avere un gap maggiore con i bianconeri, altri pretendenti al posto in Champions League. Quindi, concentrazione e testa al prossimo match casalingo, dove in palio ci saranno punti pesanti. Oggi a Castel Volturno è però un giorno speciale per un calciatore. Non è solo l’ultimo giorno di ottobre, dunque Halloween, ma è il compleanno di Mathias Olivera, che festeggia 27 anni.