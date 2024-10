Sloane Avenue, le motivazioni della condanna a Becciu e il criterio del «buon padre di famiglia» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Fra le motivazioni della sentenza del tribunale vaticano presieduto da Giuseppe Pignatone e rese note mercoledì 30 ottobre, in merito al caso della compravendita del palazzo di Sloane Avenue, a Londra, con i fondi della Segreteria di Stato, si afferma un principio particolare: ovvero «il criterio della diligenza del buon padre di famiglia», che, tradotto, significa «una amministrazione prudente, volta innanzitutto alla conservazione del patrimonio, anche quando cerca di accrescerlo, valutando le occasioni di guadagno pur se parametrate a una eventuale e comunque contenuta possibilità di perdita». È questa, in fondo, la colpa più grave attribuita al cardinale Giovanni Angelo Becciu, ex Sostituto della Segreteria di Stato: aver favorito con una certa leggerezza un investimento troppo rischioso per le finanze vaticane. Lettera43.it - Sloane Avenue, le motivazioni della condanna a Becciu e il criterio del «buon padre di famiglia» Leggi tutto 📰 Lettera43.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Fra lesentenza del tribunale vaticano presieduto da Giuseppe Pignatone e rese note mercoledì 30 ottobre, in merito al casocompravendita del palazzo di, a Londra, con i fondiSegreteria di Stato, si afferma un principio particolare: ovvero «ildiligenza deldi», che, tradotto, significa «una amministrazione prudente, volta innanzitutto alla conservazione del patrimonio, anche quando cerca di accrescerlo, valutando le occasioni di guadagno pur se parametrate a una eventuale e comunque contenuta possibilità di perdita». È questa, in fondo, la colpa più grave attribuita al cardinale Giovanni Angelo, ex SostitutoSegreteria di Stato: aver favorito con una certa leggerezza un investimento troppo rischioso per le finanze vaticane.

Sloane Avenue, le motivazioni della condanna a Becciu e il criterio del «buon padre di famiglia»

Per il Tribunale vaticano il cardinal Becciu nella compravendita del palazzo di Sloane Avenue non avrebbe agito secondo il criterio del buon padre di famiglia. Inoltre il peculato per la giustizia del ...

Becciu, Tribunale Vaticano: “uso fondi illecito anche senza lucro”/ Motivazioni: “rispettato giusto processo”

Pubblicate le motivazioni della sentenza del Tribunale Vaticano sulla condanna al cardinale Becciu: la gestione dei fondi e gli illeciti commessi ...

"Sapeva con chi faceva affari": ecco perché Becciu è stato condannato

C’è voluto quasi un anno, alla faccia del processo equo. “È stato monsignor Angelo Becciu a proporre all'Ufficio l' Operazione Angola in base alla sua pregressa conoscenza ed amicizia con l' imprendit ...

Vaticano, il tribunale: l’investimento a Londra fu un azzardo, Becciu non ha mai preso le distanze da Marogna

La corte presieduta da Giuseppe Pignatone ha pubblicato 700 pagine di motivazioni della sentenza pronunciata a dicembre. La spiegazione del “peculato”, reato ...