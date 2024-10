Digital-news.it - Sky Sport Motori Weekend (31 Ottobre - 3 Novembre) | F1 Brasile, MotoGP Malesia, 8 Ore Bahrain

(Di giovedì 31 ottobre 2024) In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana da vivere tutto d’un fiato. Da giovedì 31a domenica 3appuntamento dal mattino alla sera con il Motomondiale in, la F1 in, e il WEC in.MOTOMONDIALE A SEPANG – Continua la lotta per la corona della, con la sfida tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia. La lotta al titolo riprende con il GP della, penultimo appuntamento della stagione 2024 che può già essere decisivo. Si parte giovedì31alle 10 con la conferenza stampa piloti. Primi giri in pista nella notte tra giovedì e venerdì, con le tre classi che a partire dall’1.55 si alterneranno sul Sepang International Circuit con le Pre Qualifiche diin programma alle 7.55 di venerdì mattina. Nella notte tra venerdì e sabato la lotta per la pole della classe regina, in pista a partire dalle 3.45.