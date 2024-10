Sicilia senza barriere con Tourability: dalla scoperta del percorso arabo-normanno all'esplorazione della natura (Di giovedì 31 ottobre 2024) Evolve il turismo accessibile in Sicilia con Tourability, in calendario a Palermo diversi percorsi esperienziali senza barriere per scoprire la cultura, la cucina e la natura della Sicilia. Le attività - finanziate dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - nel Palermotoday.it - Sicilia senza barriere con Tourability: dalla scoperta del percorso arabo-normanno all'esplorazione della natura Leggi tutto 📰 Palermotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Evolve il turismo accessibile incon, in calendario a Palermo diversi percorsi esperienzialiper scoprire la cultura, la cucina e la. Le attività - finanziateRegionena ePresidenza del Consiglio dei Ministri - nel

Dopo il successo ottenuto nell'estate 2024, Tourability, il progetto finanziato dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua il suo impegno per ...

Da Catania a Palermo, Tourability continua a creare opportunità e consapevolezza sull’importanza dell’accessibilità in Sicilia: iscrizioni aperte per partecipare a tre laboratori, che saranno avviati ...