"Sembrava uno tsunami ma nessun avvertimento", il racconto dei superstiti dell'alluvione a Valencia

Il racconto dei superstiti dell'alluvione a Valencia è unanime, nessuno era stato avvisato e nessuno si aspettava quanto accaduto. La furia dell'acqua ha colto di sorpresa persone che uscivano regolarmente dal lavoro, altre che facevano compere o erano in viaggio.

Le drammatiche immagini dell’alluvione a Valencia, con palazzi sommersi e centinaia di auto trascinate via dalla furia dell’acqua, danno la perfetta fotografia della devastazione avvenuta in Spagna co ...

Alluvione a Valencia, il racconto: “In alcune città è stato un disastro, le persone sono sotto shock”

"Mi trovo nella città di Valencia, che fortunatamente non è stata colpita come le zone nei dintorni e nella provincia, dove è accaduto il peggio. Ormai ci sono decine di persone morte e tante altre ...

“Eravamo intrappolati come topi, è stato come uno tsunami”: le storie dei sopravvissuti a Valencia

