Semaforo da ripristinare. Viabilità in tilt (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono iniziati martedì mattina per finire entro il 15 novembre i lavori che interessano l’incrocio della Madonna della Neve, dove convergono corso Milano, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele e via De Amicis e che rappresenta uno dei nodi più delicati della Viabilità cittadina immediatamente a ridosso del centro storico. L’intervento si è reso necessario per ripristinare l’incrocio semaforico che si è guastato. Proprio l’entità del danno ha richiesto un’opera molto più complessa di quanto ci si aspettasse. Ilgiorno.it - Semaforo da ripristinare. Viabilità in tilt Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Sono iniziati martedì mattina per finire entro il 15 novembre i lavori che interessano l’incrocio della Madonna della Neve, dove convergono corso Milano, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele e via De Amicis e che rappresenta uno dei nodi più delicati dellacittadina immediatamente a ridosso del centro storico. L’intervento si è reso necessario perl’incrocio semaforico che si è guastato. Proprio l’entità del danno ha richiesto un’opera molto più complessa di quanto ci si aspettasse.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:da. Viabilità in; Pesaro, riaperto il cavalcavia solo in direzione Fano in attesa del(e del senso unico alternato) ma; Frana Bargagli e traffico in, interrogazione dopo i disagi; "La Riviera di Chiaia è diventata infernale". I semafori mandano inla viabilità; Il crollo della pista ciclabile, conclusi i lavori sulla strada: tolto ilvia Manzoni ad Erice, allo studio soluzioni per regolare il transito; Approfondisci 🔍

Semaforo da ripristinare. Viabilità in tilt

(ilgiorno.it)

Lavori in corso a Vigevano per ripristinare l'incrocio della Madonna della Neve. Semaforo guasto causa disagi alla viabilità cittadina. Sono iniziati martedì mattina per finire entro il 15 novembre i ...

Maltempo, nel Finalese frane e viabilità in tilt

(ilsecoloxix.it)

Viabilità in tilt sull’autostrada, in direzione Savona tra Ceriale e Pietra per il duplice cantiere prima dell’uscita di Pietra e tra Pietra e Feglino e sull’Aurelia tra Loano e Pietra ...

Bologna, alluvione e disagi, telecamere spente e viabilità in tilt

(informazione.it)

A Bologna, mentre proseguono le verifiche sulla tenuta di via Sabotino, chiusa dopo l'alluvione di sabato scorso, il Comune ha deciso di lasciare spente le telecamere sulle preferenziali di via ...

Osimo, niente lavori alla frana in via Ancona: traffico in tilt e proteste dei residenti

(corriereadriatico.it)

I cui residenti non sono preoccupati solo del terreno franoso, ma anche dalla viabilità di fronte casa ... «Sta diventando invivibile qui, tra le auto con i motori accesi ferme al semaforo, lo smog, i ...