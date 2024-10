Tg24.sky.it - Sciopero Pubblico Impiego 31 ottobre 2024: si fermano scuola e sanità

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Disagi in vista oggi 31a causa dellogenerale del, i settori più colpiti saranno, uffici pubblici e. I sindacati scendono in piazza contro la Manovra 2025 collegata alla Legge Finanziaria che colpisce enti locali,e pensioni. A fermarsi sono prima di tutto i lavoratori e le lavoratrici del. Loper il personale giornaliero o amministrativo è per l’intera giornata. Per il personale turnista, invece, da inizio turno a fine dell’ultimo turno della stessa giornata.