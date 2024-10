Lanazione.it - Santomato Live Halloween tra rock e movie

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Risponde "presente" anche quest’anno ilalla chiamata del 31 ottobre, con una serata che ha dimostrato in più occasioni di accontentare e scatenare il pubblico. Stasera scatta dunque l’Party insieme aiIncon il classico show dedicato ai grandi successi dele non solo, presi in prestito da alcuni dei film più amati di sempre. Il repertorio comprende brani indimenticabili come, solo per citare alcuni titoli, "The power of love" (tratto dalla colonna sonora del film "Ritorno al futuro"), "Maniac" (tratto dalla colonna sonora di "Flashdance"), "The never ending story" (tratto dalla colonna sonora del film "La storia infinita") e molti altri colossal cinematografici. Iproseguono questa settimana come sempre anche nelle serate di venerdì e sabato.