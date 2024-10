Roma, mangia una zuppa ai carciofi e muore. Dentro c’era del botulino: aperta indagine per omicidio colposo (Di giovedì 31 ottobre 2024) È morta dopo aver consumato una zuppa ai carciofi e anche la figlia è stata male. aperta un’indagine per avvelenamento da botulino La tragedia è avvenuta un mese fa circa, quindi a fine settembre, ma l’indagine che è stata aperta per omicidio colposo si sta rivelando molto più complessa di quanto previsto inizialmente. Una donna di 79 anni, infatti, ha perso la vita dopo aver consumato una zuppa ai carciofi: nonostante la velocità dei soccorsi dell’ospedale Sant’Eugenio, per lei non c’è stato niente da fare. Anche la figlia, che aveva condiviso con lei il pasto, ha mostrato segni di avvelenamento tali da richiedere il ricovero in terapia intensiva. muore dopo aver mangiato una zuppa: c’era del botulino. aperta un’indagine (cityrumors.it / ansafoto)Fortunatamente, dopo alcuni giorni la figlia della 79enne si è ripresa e si è messa in forze per fare chiarezza sulla morte della mamma. Cityrumors.it - Roma, mangia una zuppa ai carciofi e muore. Dentro c’era del botulino: aperta indagine per omicidio colposo Leggi tutto 📰 Cityrumors.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) È morta dopo aver consumato unaaie anche la figlia è stata male.un’per avvelenamento daLa tragedia è avvenuta un mese fa circa, quindi a fine settembre, ma l’che è statapersi sta rivelando molto più complessa di quanto previsto inizialmente. Una donna di 79 anni, infatti, ha perso la vita dopo aver consumato unaai: nonostante la velocità dei soccorsi dell’ospedale Sant’Eugenio, per lei non c’è stato niente da fare. Anche la figlia, che aveva condiviso con lei il pasto, ha mostrato segni di avvelenamento tali da richiedere il ricovero in terapia intensiva.dopo averto unadelun’(cityrumors.it / ansafoto)Fortunatamente, dopo alcuni giorni la figlia della 79enne si è ripresa e si è messa in forze per fare chiarezza sulla morte della mamma.

