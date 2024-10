Lanazione.it - Rifiuti, nei comuni di Alia servizio garantito il primo novembre

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 – Ildi raccoltanei 58serviti daMultiutility sarà regolare nella festività del 1°, giorno di Ognissanti. Nella stessa giornata festiva saranno, invece, chiusi al pubblico tutti gli ecocentri, gli infopoint e gli sportelli presenti sul territorio; per tutto il giorno non sarà disponibile il call center. Saranno, invece, regolarmente presenti sul territorio gli ecofurgoni, come previsto da calendario. Sarà, quindi, possibile conferire tutti queiche non possono essere gestiti con il quotidiano sistema di raccolta presso il mercato dell’Isolotto a Firenze, quello di Badia a Settimo a Scandicci, a Prato ai mercati in via Colombo, quello di Gescal e quello di San Paolo; a Pistoia al Bottegone, ma anche Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Fiesole, Figline Incisa v.no, Lastra a Signa, Montale e Vaglia.