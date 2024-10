Lanazione.it - Revocate le limitazioni al traffico. Pm10 nei limiti, circolazione libera

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il sindaco Stefano Bandecchi revoca l’ordinanza dialveicolare che era scattata il 3 novembre 2023 fino al 31 marzo scorso, provvedimento che si ripeteva ormai da anni, noto anche come “targhe alterne“, per contrastare l’inquinamento da polveri sottili. A determinare la revoca, come emerge dall’ordinanza sindacale firmata ieri, il fatto che nei rilevamenti Arpa nel 2022 e nel 2023 "risulta rispettato il valore limite giornaliero di concentrazione delnelle centraline urbane di Terni". Nel conteggio però non sono previsti i superamenti dei valori limite provocati dalle polveri sahariane, "che ai sensi della direttiva e del decreto legislatico 155/2010 possono essere sottratti dai valori misurati dalla rete di monitoraggio", si legge ancora nell’ordinanza di revoca.