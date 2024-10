Quanto vale – davvero – una stella Michelin (Di giovedì 31 ottobre 2024) I ristoranti stellati, attraverso la Guida Michelin, beneficiano di una vetrina internazionale che offre una grande visibilità all’interno dell’universo del taste tourism, che genera un impatto economico importante sul territorio nazionale. E una ricerca si è posta l’obiettivo di quantificare tali benefici. E ciò è utile anche per dare il giusto peso e valore al lavoro svolto dai ristoratori e al contributo che apportano al territorio che li ospita, fornendo quindi indicatori scientifici sull’impatto economico che i ristoranti stellati generano per l’area nella quale sono localizzati. E a pochi giorni dallo svelamento delle nuove stelle italiane, martedì 5 novembre 2024, con l’evento in diretta a partire dalle 11.45 sui seguenti canali social Michelin e su YouTube, proviamo a capirci di più. Linkiesta.it - Quanto vale – davvero – una stella Michelin Leggi tutto 📰 Linkiesta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I ristorantiti, attraverso la Guida, beneficiano di una vetrina internazionale che offre una grande visibilità all’interno dell’universo del taste tourism, che genera un impatto economico importante sul territorio nazionale. E una ricerca si è posta l’obiettivo di quantificare tali benefici. E ciò è utile anche per dare il giusto peso e valore al lavoro svolto dai ristoratori e al contributo che apportano al territorio che li ospita, fornendo quindi indicatori scientifici sull’impatto economico che i ristorantiti generano per l’area nella quale sono localizzati. E a pochi giorni dallo svelamento delle nuove stelle italiane, martedì 5 novembre 2024, con l’evento in diretta a partire dalle 11.45 sui seguenti canali sociale su YouTube, proviamo a capirci di più.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Investire in Bitcoin: Come Fare e Convienenel 2023?; Un milione di euro per un bilocale in centro? Quali sonole case di lusso a Milano e Roma: come riconoscerle; Con la "legge Ferragni" il mercato degli influencer in Italia èsull'orlo della rivoluzione?; “Dune – Parte due” è un grande film, anche meglio del primo; Dai giornali a Facebook. Il “pay or okay” èok?; Mutui, quantola scommessa sul tasso variabile (e chi può sostenerla): tutti i calcoli fatti per voi; Approfondisci 🔍