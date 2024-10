Prato, in Lazzerini arriva "L’Italia nel cinema, il cinema in Italia" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Prato, 31 ottobre 2024 - "L’Italia nel cinema, il cinema in Italia". È questo il titolo del ciclo di incontri condotto dal giornalista Federico Berti che prende il via martedì 5 novembre alle 16 nella Sala conferenze della Biblioteca Lazzerini. Una nuova iniziativa, questa volta dedicata alla settima arte, con cui la Lazzerini continua ad animare la rassegna "Un Autunno da sfogliare" e che si terrà ogni martedì alle 16, dal 5 novembre al 3 dicembre. Cinque appuntamenti per rileggere alcune fasi della storia d’Italia attraverso i grandi capolavori del cinema Italiano. Dagli anni quaranta agli anni ottanta, i grandi registi hanno raccontato il nostro paese, la storia, gli usi e i costumi: la seconda guerra mondiale, gli anni cinquanta, il boom economico, gli anni del terrorismo, fino all’insostenibile leggerezza dell’essere degli anni ottanta. Lanazione.it - Prato, in Lazzerini arriva "L’Italia nel cinema, il cinema in Italia" Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 - "nel, ilin". È questo il titolo del ciclo di incontri condotto dal giornalista Federico Berti che prende il via martedì 5 novembre alle 16 nella Sala conferenze della Biblioteca. Una nuova iniziativa, questa volta dedicata alla settima arte, con cui lacontinua ad animare la rassegna "Un Autunno da sfogliare" e che si terrà ogni martedì alle 16, dal 5 novembre al 3 dicembre. Cinque appuntamenti per rileggere alcune fasi della storia d’attraverso i grandi capolavori delno. Dagli anni quaranta agli anni ottanta, i grandi registi hanno raccontato il nostro paese, la storia, gli usi e i costumi: la seconda guerra mondiale, gli anni cinquanta, il boom economico, gli anni del terrorismo, fino all’insostenibile leggerezza dell’essere degli anni ottanta.

