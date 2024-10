Pippo Franco rischia il processo per falsa vaccinazione Covid (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’attore e comico Pippo Franco, che oggi ha 84 anni, rischia di finire a processo per la presunta falsificazione di certificati vaccinali per ottenere il green pass durante la pandemia da Covid-19. Secondo l’accusa formulata dal pubblico ministero Alessandra Fini, Franco avrebbe ottenuto un falso certificato di vaccinazione al Covid, con la complicità di un medico. Oltre all’attore, nell’inchiesta sono coinvolti altri 27 imputati, tra cui sua moglie, Maria Piera Bassino, e il figlio Gabriele Franco, noto per la sua partecipazione al programma televisivo Temptation Island. Il ruolo del medico Cirino Aveni e il rilascio di green pass falsi L’inchiesta sostiene che Cirino Aveni, il medico coinvolto, avrebbe falsamente attestato la somministrazione del vaccino anti-Covid a Pippo Franco e ai suoi familiari tra il 29 luglio e il 19 agosto 2021. Thesocialpost.it - Pippo Franco rischia il processo per falsa vaccinazione Covid Leggi tutto 📰 Thesocialpost.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’attore e comico, che oggi ha 84 anni,di finire aper la presunta falsificazione di certificati vaccinali per ottenere il green pass durante la pandemia da-19. Secondo l’accusa formulata dal pubblico ministero Alessandra Fini,avrebbe ottenuto un falso certificato dial, con la complicità di un medico. Oltre all’attore, nell’inchiesta sono coinvolti altri 27 imputati, tra cui sua moglie, Maria Piera Bassino, e il figlio Gabriele, noto per la sua partecipazione al programma televisivo Temptation Island. Il ruolo del medico Cirino Aveni e il rilascio di green pass falsi L’inchiesta sostiene che Cirino Aveni, il medico coinvolto, avrebbemente attestato la somministrazione del vaccino anti-e ai suoi familiari tra il 29 luglio e il 19 agosto 2021.

