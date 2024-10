Pioli: «Felice di essere in Arabia. Sulla questione Cristiano Ronaldo…» (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le parole di Stefano Pioli microfoni di Sportitalia: il commento sul momento che vive in Arabia e Sulla scelta dell’esperienza all’estero Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ecco le dichiarazioni rilasciate da Stefano Pioli sul momento che vive in Arabia. Ecco le parole dell’ex Fiorentina e Milan Sulla sua attuale esperienza. PAROLE – «Sono stato molto Felice quando l’Al Nassr mi ha contattato Calcionews24.com - Pioli: «Felice di essere in Arabia. Sulla questione Cristiano Ronaldo…» Leggi tutto 📰 Calcionews24.com (Di giovedì 31 ottobre 2024) Le parole di Stefanomicrofoni di Sportitalia: il commento sul momento che vive inscelta dell’esperienza all’estero Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ecco le dichiarazioni rilasciate da Stefanosul momento che vive in. Ecco le parole dell’ex Fiorentina e Milansua attuale esperienza. PAROLE – «Sono stato moltoquando l’Al Nassr mi ha contattato

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:: “diall’Al-Nassr: volevo cambiare. CR7? Ha l’entusiasmo di un ragazzino”;è tornato on fire.con l’Al-Nassr 5 vittorie in 5 partite; Inda: offerta monstre e addio Juve;chiama Milanello: vieni con me inSaudita | Lascia il Milan a campionato in corso;se lo porta in, centrocampo stellare; Milan,verso la risoluzione: trattativa avanzata con l’Al-Nassr che ha esonerato Castro; Approfondisci 🔍

Delude nel Milan e Pioli lo “chiama” in Arabia, addio già a gennaio?

(notiziemilan.it)

Nel Milan delude e sta diventando un caso, potrebbe raggiungere Stefano Pioli in Arabia. Indiscrezione di mercato clamorosa. Il Milan si sblocca in Champions battendo il Bruges ma a Milanello non tutt ...

In Arabia da Pioli: offerta monstre e addio Juve

(calciomercato.it)

Pioli si aspetta un calciomercato di gennaio importante da parte dell'Al-Nassr. Possibile grande colpo anche in difesa ...

Cristiano Ronaldo contestato dai tifosi in Arabia dopo il rigore sbagliato: «Con lui non vinceremo mai»

(msn.com)

Il rigore sbagliato al 96’ da Cristiano Ronaldo agli ottavi della Coppa d’Arabia (King Cup), contro l’Al Taawon di Barrow (successo finale della sua squadra per 1-0), ha condannato Stefano Pioli alla ...

Ronaldo, che errore: sbaglia un rigore al 96' e Pioli perde la prima partita in Arabia

(gazzetta.it)

Il portoghese spedisce altissimo il penalty che avrebbe portato la gara ai supplementari e l'Al Nassr esce dalla Coppa d'Arabia. Momento delicato per l'ex allenatore del Milan ...