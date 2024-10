Piantedosi smaschera le bugie della sinistra sui migranti in Albania. “Spesi solo 8mila euro” (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’operazione-verità sull’Albania passa per il Parlamento e per la voce del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che in aula ha messo in chiaro, una volta per tutte, i costi e l’efficienza degli interventi sui migranti, rispondendo alle accuse e alle polemiche che si sono accese nelle ultime settimane sul tema dei trasferimenti in Albania e dei soccorsi in mare. Un bell’affondo, con dati alla mano e un confronto diretto rispetto alle operazioni del passato che smaschera le “fake news” della sinistra. Le cifre: solo 8.400 euro rispetto ai 300mila del passato A rispondere nel merito dei costi è stato lo stesso Piantedosi durante un Question time al Senato, su richiesta di Enrico Borghi di Italia Viva. «Il costo reale dell’impegno della nave Libra si è rivelato di 8.400 euro complessivo al netto delle spese di ordinario esercizio quotidiano della nave», ha affermato Piantedosi. Secoloditalia.it - Piantedosi smaschera le bugie della sinistra sui migranti in Albania. “Spesi solo 8mila euro” Leggi tutto 📰 Secoloditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’operazione-verità sull’passa per il Parlamento e per la voce del ministro dell’Interno Matteoche in aula ha messo in chiaro, una volta per tutte, i costi e l’efficienza degli interventi sui, rispondendo alle accuse e alle polemiche che si sono accese nelle ultime settimane sul tema dei trasferimenti ine dei soccorsi in mare. Un bell’affondo, con dati alla mano e un confronto diretto rispetto alle operazioni del passato chele “fake news”. Le cifre:8.400rispetto ai 300mila del passato A rispondere nel merito dei costi è stato lo stessodurante un Question time al Senato, su richiesta di Enrico Borghi di Italia Viva. «Il costo reale dell’impegnonave Libra si è rivelato di 8.400complessivo al netto delle spese di ordinario esercizio quotidianonave», ha affermato

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

Migranti, Piantedosi smonta le bugie della sinistra. "Ecco quanto abbiamo speso in Albania"

(msn.com)

Piantedosi specifica come le operazioni di recupero e trasferimento in Albania dei sedici migranti si siano svolte "in acque internazionali in due distinti eventi avvenuti in zona Sar italiana e ...

Piantedosi: infondate frasi su Polizia

(rainews.it)

"Le nostre forze di polizia sono apprezzate in Italia e nel mondo quali baluardi della democrazia, difesa dei più deboli e vicinanza ai problemi quotidiani dei cittadini", aggiunge Piantedosi.

Piantedosi: elenco paesi sicuri è legge

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...

Piantedosi: 'Verifiche sulle banche dati del Viminale'

(ansa.it)

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi vuole tuttavia vederci chiaro su quanto sta emergendo dall'inchiesta milanese sui dossieraggi ed ha incaricato il capo della Polizia, Vittorio Pisani ...