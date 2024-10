Ilrestodelcarlino.it - Parmiggiani-gol, il Boretto beffa il Carpaneto Chero Luzzara corsaro a Fidenza, Baiso/Secchia a gonfie vele

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ben tredici reggiane di Promozione ieri sera impegnate nel turno infrasettimanale: tanti gol ed emozioni. Partiamo dal girone A: arriva il primo punto della Bagnolese (7) targata mister Capanni. Uno a uno col Vezzano (14): prima il rigore di Kulluri (sesto centro per lui nel torneo) per i rossoblù, e poi quello di Fontanesi per i gialloblù che sono in serie utile da quattro gare. Clamorosa la vittoria del: 2-1 sul campo del(5). Fino al minuto 80, però, vincevano i piacentini col rigore di Pellegrini: nel finale doppietta di Robertoche sale a quota 11. In vetta non cambia niente, rimangono prime a braccetto Castellana Fontana e Bibbiano/San Polo a quota 18: 2-2 per i ragazzi di Tedeschi sul campo della Bobbiese (16). Bongiorni e Metti per i locali, ma per i reggiani un grande Benassi con un doppietta.