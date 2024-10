Nessuna osservazione dal Municipio, sul tetto della scuola arriva un'antenna 5G (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il Municipio non ha obiettato nulla e così sulla copertura tetto dell'Istituto alberghiero Marco Polo in via Redipuglia a Quarto sorgerà un'antenna 5G. La conferma è arrivata nel corso della seduta del consiglio comunale di giovedì 31 ottobre dall'assessore allo Sviluppo economico, Mario Mascia Genovatoday.it - Nessuna osservazione dal Municipio, sul tetto della scuola arriva un'antenna 5G Leggi tutto 📰 Genovatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ilnon ha obiettato nulla e così sulla coperturadell'Istituto alberghiero Marco Polo in via Redipuglia a Quarto sorgerà un'5G. La conferma èta nel corsoseduta del consiglio comunale di giovedì 31 ottobre dall'assessore allo Sviluppo economico, Mario Mascia

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:dal, suldella scuola arriva un'antenna 5G; 1962 volontari in strada per la Notte della Solidarietà per censire i senzadi Roma; Approfondisci 🔍

paniere statistica economica - risposte multiple

(skuola.net)

tutte le osservazioni sono presenti sia in termini di unità statistiche (i) che in termini di periodi (t) nessuna osservazione è presente sia in termini di unità statistiche (i) che in termini ...

Diritto fallimentare - la legge fallimentare

(skuola.net)

SE NESSUNA OSSERVAZIONE ÈPRESENTATA, IL GIUDICE APPROVA IL CONTO; SE SORGONO CONTESTAZIONI, ILGIUDICE ASSUME LE FUNZIONI DI ISTRUTTORE, E LA DECISIONE FINALE SPETTA ALCOLLEGIO, A NORMA DEL CODICE ...

La nuova tangenziale divide. La bocciatura del progetto non piace alla minoranza

(msn.com)

Come ha ricordato l’ex sindaco Spada nella sua replica, nel 2015 il progetto è stato esposto al pubblico per 8 mesi: "Nessuna osservazione scritta risulta agli atti da parte dell’ingegner ...

Nessuna comunicazione Enea per la bonifica dell'eternit sul tetto

(espertorisponde.ilsole24ore.com)

La lettura di Quesiti, anche nella modalità Free, è riservata agli iscritti al servizio dell'esperto risponde. Registrati per consultare questo contenuto.