Morto nel bosco. Una banconota risolve il giallo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Sarebbe di un cingalese 50enne sparito da Leno diversi mesi fa il corpo trovato nei primi giorni di ottobre nei boschi di Nave. Lo suggerirebbe unadello Sri Lanka, trovata vicino al cadavere, finito a terra e in avanzato stato di decomposizione, senza testa. Il capo è rimasto appeso a un albero in un sacchetto. Per accertare se si tratti effettivamente della persona la cui scomparsa è stata denunciata dai famigliari servirà l’esame del DNA. carabinieri, che hanno ricevuto mandato dalla procura di Brescia per le indagini, ipotizzano che il caso possa essere legato a un suicidio. Accanto al corpo, infatti, è stata trovata unadeteriorata che ha attirato l’attenzione degli investigatori. Partendo dal pezzo di carta, è emerso che laapparteneva al paese d’origine dell’uomo allontanatosi da casa tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera scorsi.