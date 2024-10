Morte di Camilla Canepa: chiesto il processo per i medici indagati (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Procura di Genova ha richiesto il rinvio a giudizio per alcuni medici dell'Ospedale di Lavagna, indagati per la gestione del caso di Camilla Canepa, la giovane morta dopo la somministrazione del vaccino anticovid La vicenda, avvenuta nel giugno 2021, ha sollevato interrogativi sulla corretta Genovatoday.it - Morte di Camilla Canepa: chiesto il processo per i medici indagati Leggi tutto 📰 Genovatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Procura di Genova ha riil rinvio a giudizio per alcunidell'Ospedale di Lavagna,per la gestione del caso di, la giovane morta dopo la somministrazione del vaccino anticovid La vicenda, avvenuta nel giugno 2021, ha sollevato interrogativi sulla corretta

La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque persone indagate nell'inchiesta sulla morte di Camilla Canepa, la studentessa di 18 anni di Sestri Levante morta nel giugno 2021 all'osp ...

L'inchiesta sulla morte di Camilla Canepa prosegue ... dunque con gli esami istologici per chiarirne le cause. I pm hanno chiesto loro anche di capire se soffrisse o meno di una malattia autoimmune.

I carabinieri del Nas hanno notificato all'Asl 4 della Liguria un ordine di sequestro del certificato anamnestico compilato da Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante (Genova) morta dopo il ...

