Monaco verso la Coppa Davis: "Sinner non è un avatar. In doppio vedrei per lui un compagno ideale"

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Guidosi è soffermato sui scenari riguardanti le ATP Finals durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “De Minaur si meriterebbe le Finals, perché l’infortunio non gli ha permesso di fare i quarti a Wimbledon e contro quel Djokovic avrebbe avuto chance. Su una gamba e mezza ha fatto quarti a New York, alla luce della crisi di Ruud e della quasi crisi di Rublev ha diritto di cittadinanza a queste Finals. Dimitrov, Tsitsipas, Rune, Draper ci starebbero in un contesto di Finals. Tsitsipas e Dimitrov non erano morti, ma il loro progetto di qualificazione si è complicato. A Bercy si è spalancato il tabellone per tanti, incredibile il rendimento dei francesi, ma c’erano delle avvisaglie. Parigi è più di tutti il 1000 dove saltano gli schemi per i soliti motivi, bravo Cazaux ad approfittare da lucky loser e a battere Shelton.