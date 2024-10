Mira Murati, ex OpenAI, vuole creare una nuova startup di intelligenza artificiale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Secondo l’agenzia di stampa Reuters potrebbe ricevere fino a 100 milioni di dollari in un primo round di finanziamenti Wired.it - Mira Murati, ex OpenAI, vuole creare una nuova startup di intelligenza artificiale Leggi tutto 📰 Wired.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Secondo l’agenzia di stampa Reuters potrebbe ricevere fino a 100 milioni di dollari in un primo round di finanziamenti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, ex, vuole creare una nuova startup di intelligenza artificiale;verso l'indipendenza hardware: possibili chip proprietari entro il 2026; Anchesfida Sam Altman. Dopo l'addio araccoglie fondi per la sua startup di Intelligenza artificiale;, ex CTO di, pronta per una nuova startup di AI;, ex CTO di, starebbe raccogliendo fondi per una nuova startup AI;, ex CTO di, starebbe raccogliendo fondi per una nuova startup; Approfondisci 🔍

Mira Murati, ex OpenAI, vuole creare una nuova startup di intelligenza artificiale

(wired.it)

Secondo l’agenzia di stampa Reuters potrebbe ricevere fino a 100 milioni di dollari in un primo round di finanziamenti ...

Mira Murati, ex CTO di OpenAI, starebbe raccogliendo fondi per una nuova startup

(hdblog.it)

Mira Murati, ex CTO di OpenAI, starebbe cercando di raccogliere fondi da venture capitalist per finanziare la sua nuova startup nel campo dell'intelligenza artificiale. La nuova azienda, ha rivelato u ...

Mira Murati, ex CTO di OpenAI, starebbe raccogliendo fondi per una nuova startup AI

(01net.it)

Mira Murati aveva lasciato OpenAI meno di un mese fa, per creare tempo e spazio per esplorare nuove opportunità personali ...

Mira Murati, ex CTO di OpenAI, pronta per una nuova startup di AI

(msn.com)

Mira Murati, ex Chief Technology Officer di OpenAI, sta preparando il lancio di una nuova startup nel campo dell’intelligenza artificiale.