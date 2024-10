Bergamonews.it - MESGA-Mechatronic Solutions Game: il concorso di meccatronica promosso da M.S. Ambrogio

Leggi tutto đź“° Bergamonews.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Dopo il successo della prima edizione, ideata ed organizzata lo scorso autunno dalla multinazionale di Cisano Bergamasco, M.S.rilancia anche per questo nuovo anno scolastico l’invito agli Istituti Tecnici della bergamasca e del lecchese, con specializzazione in, ad aderire all’iniziativa. Il Comitato Tecnico-Scientifico diha preparato una nuova sfida per gli studenti che avranno così l’occasione di mettere in pratica le nozioni acquisite nel contesto scolastico e mostrare le proprie abilità nella risoluzione creativa e generazione di nuove idee applicabili all’industria manifatturiera. Ciascun istituto avrà la possibilità di iscrivere più squadre, ognuna composta da almeno cinque studenti del quinto o del quarto anno. “Durante un momento di confronto con i partecipanti della prima edizione – racconta Marco Ruggeri, General Manager del Gruppo M.S.