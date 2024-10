Spazionapoli.it - Meret a Radio CRC suona la carica: “Vogliamo vincerle tutte. Atalanta? Ecco come ci prepariamo”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Alexè intervenuto aCRC,partner della SSC Napoli, durante la trasmissione “A Pranzo con Chiariello”.ha rilasciato un’intervista aCRC e ha toccato diversi temi, dalla vittoria contro il Milan alle prossime gare, dal suo futuro a fine carriera al suo portiere preferito. Sull’uscita bassa su Musah in Milan-Napoli: “Sono interventi difficili e rischiosi, bisogna calcolare bene il tempo e le distanze. Sullo stop lui si è allungato palla e ho deciso di chiuderlo in uscita bassa ed è andata bene, mi ha colpito sul piede e abbiamo sbrogliato una situazione che poteva esser pericolosa. Sono situazioni sulle quali si lavora anche in settimana”. Sull’impostazione dal basso: “Se fatta bene penso possa portare vantaggi e situazioni importanti con occasioni molto pericolose.