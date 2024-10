Mattarella “Il risparmio è un bene individuale e pubblico” (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Nell’altalena del soddisfacimento di bisogni individuali e collettivi, l’accantonamento di risorse ha consentito che le famiglie potessero affrontare situazioni straordinarie, imprevedibili e impreviste e realizzare investimenti di lungo-medio periodo come per l’abitazione, l’istruzione dei figli, l’avvio di attività. Il risparmio, con l’intermediazione delle banche, serve – è servito – ad alimentare il credito. Serve – è servito – a finanziare il debito dello Stato”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla 100^ Giornata Mondiale del risparmio organizzata dall’Acri. “E questo, anzi, è stato uno dei temi polemici sollevati dall’economista Maffeo Pantaleoni, nel corso del suo intervento all’appuntamento del 1924, conclusosi, tragicamente, con la sua morte. Unlimitednews.it - Mattarella “Il risparmio è un bene individuale e pubblico” Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Nell’altalena del soddisfacimento di bisogni individuali e collettivi, l’accantonamento di risorse ha consentito che le famiglie potessero affrontare situazioni straordinarie, imprevedibili e impreviste e realizzare investimenti di lungo-medio periodo come per l’abitazione, l’istruzione dei figli, l’avvio di attività. Il, con l’intermediazione delle banche, serve – è servito – ad alimentare il credito. Serve – è servito – a finanziare il debito dello Stato”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla 100^ Giornata Mondiale delorganizzata dall’Acri. “E questo, anzi, è stato uno dei temi polemici sollevati dall’economista Maffeo Pantaleoni, nel corso del suo intervento all’appuntamento del 1924, conclusosi, tragicamente, con la sua morte.

