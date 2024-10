Matilde Lorenzi, la testimonianza dell'allenatore: "La pista era perfetta, lei ha fatto un errore, è andata giù di faccia e ha perso sensi" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il tecnico Angelo Weiss era l'unico testimone dell’incidente di Matilde Lorenzi, dal suo verbale emerge che "la pista era perfetta, ma la sciatrice ha spigolato con gli sci ed è caduta" Il tecnico Angelo Weiss, allenatore di Matilde Lorenzi, è l'unico testimone dell’incidente che ha provocato Ilgiornaleditalia.it - Matilde Lorenzi, la testimonianza dell'allenatore: "La pista era perfetta, lei ha fatto un errore, è andata giù di faccia e ha perso sensi" Leggi tutto 📰 Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il tecnico Angelo Weiss era l'unico testimone’incidente di, dal suo verbale emerge che "laera, ma la sciatrice ha spigolato con gli sci ed è caduta" Il tecnico Angelo Weiss,di, è l'unico testimone’incidente che ha provocato

Matilde Lorenzi, la testimonianza dell'allenatore: «La pista era perfetta. Matilde ha fatto un errore ed è andata giù di faccia»

(corriere.it)

Il racconto messo a verbale da Angelo Weiss chiarisce un po’ la dinamica della caduta costata la vita a Matilde Lorenzi. Weiss ... Fin qui, in estrema sintesi, la testimonianza dell’allenatore, alla ...

Matilde Lorenzi, l'incidente e lo choc dell'allenatore Weiss: «Si è sbilanciata, ha battuto la faccia ed è ruzzolata fuori»

(corriere.it)

L’urto con la porta, gli sci che si divaricano, lei che cade violentemente sulla neve ghiacciata e il volo. L’hanno trovata fuori dalla pista, piegata e immobile. Il caschetto in testa, le racchette a ...

