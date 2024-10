Maltempo Liguria, Coldiretti: "Troppi detriti danneggiano pesce e pescatori" (Di giovedì 31 ottobre 2024) I tanti detriti che si sono accumulati nei porti e nel Mar Ligure in seguito alle ultime ondate di Maltempo sono dannosi per la pesca e per il pesce: a denunciarlo è Coldiretti Liguria, sollecitando le autoritĂ a prendere provvedimenti."Partiamo dai tronchi galleggianti, un'enorme minaccia Genovatoday.it - Maltempo Liguria, Coldiretti: "Troppi detriti danneggiano pesce e pescatori" Leggi tutto đź“° Genovatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I tantiche si sono accumulati nei porti e nel Mar Ligure in seguito alle ultime ondate disono dannosi per la pesca e per il: a denunciarlo èÂ, sollecitando le autoritĂ a prendere provvedimenti."Partiamo dai tronchi galleggianti, un'enorme minaccia

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Dopo ilsos porti e pesca,: “detriti in mare”; Savona vendemmia 2024 “Annata difficile per il clima, troppo caldo e umidità ”; Torna ilin Italia, allerta arancione in Emilia-Romagna e gialla in undici regioni;, il gran calore brucia frutta e verdura causando perdite importanti di prodotto;in Calabria, allarme: stato di calamità per l’agricoltura; Pesce inquinato dal Giappone,: "In Italia importiamo il 72% di pescato, è troppo"; Approfondisci 🔍

Coldiretti: “Il maltempo colpisce anche il mare: SOS porti, pesce sparito e detriti pericolosi”

(msn.com)

"Coldiretti Pesca chiede misure strutturali per il settore, con strumenti, normative e risorse adeguate per poter intervenire tempestivamente a sostegno delle marinerie territoriali" ...

Troppa acqua dolce in mare, spariscono i pesci

(msn.com)

E' l'allarme lanciato dalla Coldiretti: il maltempo che si è abbattuto sull'Italia non ha risparmiato il settore della pesca a partire dalla Liguria ...

Maltempo, Coldiretti: “Occorre un piano straordinario di gestione idraulica e messa in sicurezza del territorio”

(informazione.it)

Liguria. 'Con le nuove perturbazioni salgono ulteriormente gli eventi estremi abbattutisi sulla Liguria dall’inizio dell’autunno'. Lo ricordano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente di Coldiret ...

Maltempo in Liguria, danni e polemiche

(informazione.it)

Un'altra ondata di maltempo ha colpito duramente la Liguria, con nubifragi che hanno interessato l'intera regione, da Imperia ad Albenga fino a Sestri Levante . Secondo Coldiretti , i fenomeni estremi ...