(Di giovedì 31 ottobre 2024) In una mossa senza precedenti, l’Ilga World, laa sostegno dei diritti, ha deciso dire l’adesione dell’Aguda, la principale organizzazionein, revocando anche la candidatura a tenere la conferenza annuale dellaa Tel Aviv. La decisione, espressa attraverso un comunicato dell’Ilga, riflette «un’inequivocabileper il popolo palestinese» e risponde alle pressioni dei membri, che hanno sollevato preoccupazioni riguardopossibilità di ospitare l’evento in. La sospensione arriva, infatti, dopo una petizione d’emergenza firmata da oltre 90 organizzazioni che si sono dichiarate «scioccate» dall’idea di una conferenza sui dirittiin. In risposta, lasi è scusata.