Dilei.it - Kylie Jenner regina galattica: il costume di Halloween ispirato a Jane Fonda

(Di giovedì 31 ottobre 2024)ha voluto sorprendere i suoi quasi 400 milioni di follower su Instagram con un’interpretazione audace eper il suo, omaggiandoe il suo iconico ruolo in Barbarella. Questa scelta ha portato la più giovane del clan Kardashian-a fare un salto nel passato, ricreando fedelmente i look anni ‘60 del celebre personaggio di, incarnando così una vera “”.come Barbarella: il primo look metallico e audace Per dare il via al suo “tribute” in stile Barbarella,ha optato per un outfit che richiama immediatamente lo spirito audace del personaggio sci-fi degli anni ‘60. Nel primo scatto, la vediamo indossare un top metallico che le lascia scoperto il ventre, abbinato a una gonna bianca di seta che ondeggia leggermente, mentre guarda con intensità verso l’orizzonte.