Inchiesta dossier, ex superpoliziotto e uno degli hacker non rispondono ai giudici (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'Inchiesta sui dossieraggi: l'ex superpoliziotto e uno degli hacker non rispondono ai giudici. Ma uno degli agenti coinvolti fa qualche ammissione. Luigi Ferraiuolo

“L’ex superpoliziotto Gallo aveva contatti telefonici con Dell’Utri”: le carte sulla banda dei dossier. E come è nata l’inchiesta

(ilfattoquotidiano.it)

Carmine Gallo aveva “avuto contatti con l’utenza telefonica intestata ed in uso a Marcello Dell’Utri”. È quanto emerso agli albori dell’indagine sulla banda dei dossier, al vertice della quale c’era l ...

Inchiesta hacker, ordinato un dossier su Ignazio La Russa e il figlio Geronimo | Piantedosi: verifiche sugli accessi abusivi | Pm indagano su vendita dati all'estero

(msn.com)

La mail di Mattarella Uno degli arrestati, Nunzio Samuele Calamucci, consulente informatico e investigatore privato in affari con l'ex "superpoliziotto" Carmine Gallo, "lascia intendere - prosegue il ...

Inchiesta dossier, prime ammissioni: 'Prelevavo i dati per Carmine Gallo'

(ansa.it)

Il superpoliziotto, Calamucci, Cornelli e Camponovo si avvalgono della facoltà di non rispondere e rendono dichiarazioni spontanee davanti al Gip (ANSA) ...

Dossieraggio, l’ex superpoliziotto Gallo: «È la vita»

(corrieredellacalabria.it)

«È la vita». Risponde così – ai tanti giornalisti che lo attendevano – l’ex super poliziotto Carmine Gallo, riguardo al fatto che fosse strano vederlo ora «dall’altro lato», dopo l’inizio degli interr ...