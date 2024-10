futuro è in guerra: 32 miliardi ai militari, 13 in più per le armi il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Il futuro è in guerra: 32 miliardi ai militari, 13 in più per le armi Leggi tutto su Cms.ilmanifesto.it ☑️Scopri di più su questa notizia su Cms.ilmanifesto.it: Nel 2025 la spesa militare in Italia esploderà. Ci perdoni il dio delle figure retoriche, ma non c’è formula migliore per riportare l’aumento macroscopico registrato ieri dall’Osservatorio Mil€x e approfondito Ilè in: 32ai, 13 in più per leil manifesto.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ilè in: 32ai militari, 13 in più per le armi; Legge di bilancio: quattro modi per colpire le persone straniere; Elkann non va alla camera e (solo ora) tutti lo criticano; Ladella Russia contro l’Ucraina ha causato 32di dollari di danni climatici; Sono i cittadini a pagare la manovra: agli enti locali 4di tagli; Atenei in rivolta contro il precariato di Stato; Approfondisci 🔍

Il futuro è in guerra: 32 miliardi ai militari, 13 in più per le armi

(ilmanifesto.it)

Bilancio (Economia) Rapporto Mil€x: è record nel 2025. In 5 anni balzo del 77% nella produzione di nuovi armamenti. Via i fondi per l’automotive, verso la spesa militare. Alleanza Clima Lavoro: «No al ...

Israele, esplodono i costi della guerra: più di 100 miliardi di dollari

(tgcom24.mediaset.it)

La guerra costa. Tanto ... del costo del conflitto per Israele tra il 2023 e il 2025 in 67 miliardi di dollari (di cui 32 miliardi solo per le sole spese militari), pari a quasi il 13% del ...

Israele, guerra da più di 100 miliardi di dollari mette in ginocchio l’economia

(sardegnareporter.it)

Ad agosto, infatti, la banca centrale israeliana aveva stimato il costo del conflitto per Israele tra il 2023 e il 2025 in 67 miliardi di dollari (di cui 32 miliardi per le sole ... immune dalle ...

Israele, guerra da più di 100 mld di dollari mette in ginocchio l’economia

(cremonaoggi.it)

Ad agosto, infatti, la banca centrale israeliana aveva stimato il costo del conflitto per Israele tra il 2023 e il 2025 in 67 miliardi di dollari (di cui 32 miliardi per le sole ... immune dalle ...