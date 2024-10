Ilgiorno.it - Il crowdfunding “dal basso“ cambia la città

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Oliva Da qualche anno il Comune di Milano ha identificato una modalità partecipata e innovativa per aiutare in concreto le Anime Nascoste, e non solo loro, ma tutto il settore del commercio di prossimità e delle attività che affacciano su strada e che garantiscono servizi per i cittadini a breve distanza da casa, opportunità di lavoro per i residenti, sicurezza, vitalità e coesione sociale nei quartieri. Nell’ambito del Programma per l’Economia di Prossimità, una specifica linea di azione è dedicata a sostenere le "alleanze" tra attori economici e sociali locali. A Milano esistono già tanti esempi virtuosi, come le Social Street. Il Comune, pioniere in Italia nell’utilizzo delcivico, negli scorsi anni ha raccolto circa 1 milione di euro attraverso oltre 7.000 micro-donazioni.