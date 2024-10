Halloween, a Padova sequestro di maschere, zucche e gadget non conformi (Di giovedì 31 ottobre 2024) I militari del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato oltre 14mila giocattoli e gadget di origine cinese sprovvisti delle informazioni e delle avvertenze obbligatorie per la tutela del consumatore. I controlli, volti al contrasto dell’abusivismo commerciale e intensificati in vista della ricorrenza di Halloween, hanno permesso di individuare un esercizio commerciale che metteva in vendita giocattoli, maschere e gadget irregolari, senza le informazioni minime previste per garantire agli acquirenti gli standard di sicurezza. Lapresse.it - Halloween, a Padova sequestro di maschere, zucche e gadget non conformi Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) I militari del Comando Provinciale dihanno sequestrato oltre 14mila giocattoli edi origine cinese sprovvisti delle informazioni e delle avvertenze obbligatorie per la tutela del consumatore. I controlli, volti al contrasto dell’abusivismo commerciale e intensificati in vista della ricorrenza di, hanno permesso di individuare un esercizio commerciale che metteva in vendita giocattoli,irregolari, senza le informazioni minime previste per garantire agli acquirenti gli standard di sicurezza.

Halloween: a Padova sequestro di maschere, zucche e gadget non conformi

(LaPresse) I Militari del Comando Provinciale di Padova hanno sequestrato oltre 14mila giocattoli e gadget di origine cinese sprovvisti ...

PADOVA - Maschere, costumi, giocattoli, accessori: tutti in perfetto stile Halloween e pronti a essere venduti a bambini e adulti per festeggiare, ma anche tutti con le etichette non in regola, ...

In un negozio del centro storico di Padova gestito da un italiano di origine cinese ieri 30 ottobre le fiamme gialle hanno sequestrato 14mila articoli potenzialmente pericolosi per gli utilizzatori fi ...

Tutti i prodotti, di origine cinese, erano senza le informazioni e le avvertenze obbligatorie per la tutela del consumatore e, se presenti, non in lingua ...