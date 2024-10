Grande successo la serata di solidarietà per il Niger (Di giovedì 31 ottobre 2024) serata speciale di musica e solidarietà per sostenere i progetti del "Niger Delta". L’iniziativa è stata realizzata dall’associazione Mpi (Messaggeri di pace internazionale), guidata dal presidente Theodore Amanfo. Alla serata di solidarietà hanno partecipato il vicesindaco Simone Faggi, Kenneth Amaechi, dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze, Andrea Landi, presidente del circolo Borgonnuovo-San Paolo, Ilaria Testa, presidente Arci Prato. L’associazione "Messaggeri di pace internazionale" ha organizzato la spizzata solidale per raccogliere fondi destinati alla costruzione di pozzi per aiutare le popolazioni del Delta del Niger. La serata è stata realizzata in collaborazione con Unicoop, Arci Prato e la Casa del Popolo di Borgonuovo. A portare allegria l’intrattenimento musicale di Giusy Andrisano e del gruppo Genesis. Lanazione.it - Grande successo la serata di solidarietà per il Niger Leggi tutto 📰 Lanazione.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)speciale di musica eper sostenere i progetti del "Delta". L’iniziativa è stata realizzata dall’associazione Mpi (Messaggeri di pace internazionale), guidata dal presidente Theodore Amanfo. Alladihanno partecipato il vicesindaco Simone Faggi, Kenneth Amaechi, dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze, Andrea Landi, presidente del circolo Borgonnuovo-San Paolo, Ilaria Testa, presidente Arci Prato. L’associazione "Messaggeri di pace internazionale" ha organizzato la spizzata solidale per raccogliere fondi destinati alla costruzione di pozzi per aiutare le popolazioni del Delta del. Laè stata realizzata in collaborazione con Unicoop, Arci Prato e la Casa del Popolo di Borgonuovo. A portare allegria l’intrattenimento musicale di Giusy Andrisano e del gruppo Genesis.

