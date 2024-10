Unlimitednews.it - Gosens inguaia il Genoa, la Fiorentina vince al Ferraris

Leggi tutto 📰 Unlimitednews.it

☑️Scopri di più su questa notizia su Unlimitednews.it: GENOVA (ITALPRESS) – Laespugna ile vola al quarto posto: continua, invece, la crisi nera del, tristemente ultimo. Nel posticipo della decima giornata di Serie A, i ragazzi di Palladino battono 1-0 i rossoblù, grazie alla rete dinella ripresa. Certamente in pochi, tra qualche mese, si ricorderanno di questa partita, a tratti piuttosto noiosa e dai ritmi bassi. Per quanto riguarda le formazioni, la Viola deve fare i conti con l’assenza di Kean, oltre a quella del lungodegente Gudmundsson. Nei rossoblù, invece, in attacco insieme a Pinamonti gioca Ekhator: non ancora convocato Balotelli. In generale, il primo tempo regala ben poche emozioni da gol. Dopo un inizio aggressivo da parte del, col passare dei minuti il ritmo di gioco della squadra di Gilardino va via via scemando.