Gli sci vicino alla bara la chiesa gremita e quel progetto per le piste sicure | l’ultimo saluto commosso a Matilde Lorenzi – Il video

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Uno sci, portato dsorella Lucrezia, con sopra la scritta, è stato posato sull’altare ed è rimasto per tutto il funerale accantodella 19enne morta in un incidente in allenamento in Val Senales. Tanta commozione e larga partecipazione nelladi San Lorenzo di Giaveno, in provincia di Torino, per l’ultimagiovane campionessa. Il vescovo ausiliare di Torino Alessandro Giraudo nell’omelia, parlando del dolore dato dmorte, ha detto che è «un dolore che mai ci abbandona. Che assomiglia ale bende e asudario, in cui era avvolto il corpo di Lazzaro». «Dolore – ha proseguito – segno di ciò che dà saporevita: ed è il coraggio di amare. Dolore che oggi Dio ci chiede di vivere con lui. È ciò che sappiamo ora essere il nostro modo di accostare questa oscurità.