Gasperini spiega cosa accade durante le partite: “Sui contrasti fanno a gara ad arrivare secondi” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gian Piero Gasperini fa luce su un problema che ha notato durante le partite. Il tecnico dell'Atalanta fa riferimento ai contrasti troppo spesso fischiati dagli arbitri che hanno portato i giocatori ad agire in un certo modo: "fanno a gara ad arrivare secondi". Fanpage.it - Gasperini spiega cosa accade durante le partite: “Sui contrasti fanno a gara ad arrivare secondi” Leggi tutto đź“° Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Gian Pierofa luce su un problema che ha notatole. Il tecnico dell'Atalanta fa riferimento aitroppo spesso fischiati dagli arbitri che hanno portato i giocatori ad agire in un certo modo: "adsecondi".

Napoli, retroscena Gasperini: l’allenatore racconta la verità

Il Napoli quest'anno è ripartito più forte di prima cercando di ottenere subito grandi risultati con Antonio Conte in panchina, ma l'estate scorsa è stato molto vicino anche Gian Piero Gasperini a div ...

Gasperini multato per un gesto provocatorio verso i tifosi avversari: ecco cosa è successo

Il Giudice Sportivo ha comminato una multa di 10.000 euro a Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, per un gesto provocatorio compiuto durante la partita contro il Bologna. L’episodio è ...

Gasperini: “Ecco cosa è mancato per vincere…”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato al termine della sfida contro il Bologna: “Sono soddisfatto della prestazione, soprattutto nel primo tempo abbiamo fatto bene. Abbiamo preso gol ...

Gasperini spiega la sostituzione anticipata di Lookman nella vittoria dell'Atalanta contro il Venezia

Gasperini ha dichiarato che Lookman era visibilmente stanco e non al meglio. "Probabilmente era stanco anche lui, poi ci sono le partite e le esigenze delle squadre. Ci è già successo con il Como, ...