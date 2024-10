Tvzap.it - Funerali di Matilde Lorenzi, il dettaglio sul cuscino accanto alla bara è commovente: cosa ci hanno messo sopra

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Si sono svolti oggi giovedì 31 ottobre idi, la sciatrice 19enne morta dopo un incidente sulla pista di Val Senales durante un allenamento. A Giaveno, in provincia di Torino, tantissime personevoluto renderle omaggio per l’ultimo saluto: tra loro anche esponenti del Governo Meloni, oltre a diversi personaggi sportivi. In prima fila tutta la famiglia a partire dai genitori Adolfo ed Elena, i fratelli Giosuè, Matteo e Lucrezia e nonna Rosina. Ma anche amici e semplici cittadini. Leggi anche: Tragico lutto per Fabio Quagliarella: l’addio doloroso Leggi anche: Chiara Petrolini, nuova ispezione del Ris a Traversetolo:sta succedendodiNella chiesa di San Lorenzo a Giaveno si svolti idi