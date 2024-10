Quifinanza.it - Elezioni, Trump o Harris: quali scenari per chi investe nel mercato USA?

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Se Donaldvincesse lepresidenziali, gli investitori potrebbero aspettarsi forti reazioni in settori specifici. In generale, la sua rielezione potrebbe generare volatilità nei comparti dell’energia, della difesa e delle criptovalute, che potrebbero sperimentare una crescita potenziale, mentre il settore tecnologico e quello dell’energia pulita potrebbero incontrare maggiori difficoltà . Gli investitori dovrebbero quindi essere pronti a una rotazione del, soprattutto nei settori sensibili agli scambi commerciali e regolamentati in ambito ambientale. Lo sottolinea Freedom24 che ha sviluppato un’analisi strategica per identificare i settori che potrebbero offrire opportunità interessanti con l’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale che deciderà la nuova amministrazione americana.