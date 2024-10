Ecomondo a che punto è l’economia circolare nel globo | ecco le 30 aziende campane alla fiera di Rimini

Leggi tutto 📰 Ildenaro.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024), giuntosua 27ª edizione, si conferma come l’evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali legatigreen e circular economy. Organizzato da Italian Exhibition Group (Ieg), questo hub di ricerca e innovazione offre informazione, condivisione e co-progettazione sulle policy del Green Deal Europeo graziecreazione di partenariati pubblico-privati impiegati nella progettazione nazionale, europea e internazionale, facendo ilsullo stato di avanzamento dei progetti del Pnrr. Tra le sfide più urgenti all’attenzione delle istituzioni, delle amministrazioni pubbliche, dei tecnici e degli esperti, il contrasto al cambiamento climatico, che sarà tra i temi della prossima edizione in programma adal 5 all’8 novembre; presenti più di 1.