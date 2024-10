Due ragazzi davanti al giudice. Adescano una 15enne su Instagram: "Mandaci foto di te nuda, è un segreto" (Di giovedì 31 ottobre 2024) Per lei forse era solo un gioco, si sentiva cercata, apprezzata. Per loro, due ragazzi di 23 e 27 anni, era qualcosa di più. La ragazzina, abbordata sul social network di Instagram, aveva solo 15 anni. Una minorenne che andava tutelata. Invece, stando alle accuse che hanno portato davanti al giudice Alberto Pallucchini, al tribunale di Ancona, un napoletano (il 23enne) e un albanese (il 27enne), i due ragazzi se ne sarebbero approfittati per farsi inviare foto di lei nuda e inviarle a loro volta scatti osé delle loro parti intime. Il più grande dei due avrebbe cercato di convincere la minorenne anche a fare videochiamate spinte. Ad interrompere la comunicazione tra loro e la 15enne, residente nella provincia dorica, sono stati i genitori della vittima. Ilrestodelcarlino.it - Due ragazzi davanti al giudice. Adescano una 15enne su Instagram: "Mandaci foto di te nuda, è un segreto" Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Per lei forse era solo un gioco, si sentiva cercata, apprezzata. Per loro, duedi 23 e 27 anni, era qualcosa di più. Lana, abbordata sul social network di, aveva solo 15 anni. Una minorenne che andava tutelata. Invece, stando alle accuse che hanno portatoalAlberto Pallucchini, al tribunale di Ancona, un napoletano (il 23enne) e un albanese (il 27enne), i duese ne sarebbero approfittati per farsi inviaredi leie inviarle a loro volta scatti osé delle loro parti intime. Il più grande dei due avrebbe cercato di convincere la minorenne anche a fare videochiamate spinte. Ad interrompere la comunicazione tra loro e la, residente nella provincia dorica, sono stati i genitori della vittima.

