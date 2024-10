Tolentino - grave incidente questa sera in contrada Cisterna a Tolentino. auto e scooter si sarebbero scontrati per cause in corso di accertamento. Stando alle prime informazioni ci sarebbe una Corriereadriatico.it - Drammatico scontro tra auto e scooter a Tolentino: un morto e un ferito grave (trasferito d'urgenza a Torrette) Leggi tutto 📰 Corriereadriatico.it Scopri di più su questa notizia su Corriereadriatico.it✔incidente questa sera in contrada Cisterna asi sarebbero scontrati per cause in corso di accertamento. Stando alle prime informazioni ci sarebbe una

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:traa Tolentino: un morto e un ferito grave (trasferito d'urgenza a Torrette;-moto. Perde la vita ragazzo di 16 anni; Umbria, schianto tra: muore 61enne; Violento: muore in strada a 46 anni;incidente a San Nicandro:, 13enne morto sul colpo;-moto, muore centauro di 43 anni; Approfondisci 🔍

Drammatico scontro tra auto e scooter a Tolentino: un morto e un ferito grave (trasferito d'urgenza a Torrette)

(msn.com)

TOLENTINO - Grave incidente questa sera in contrada Cisterna a Tolentino. Auto e scooter si sarebbero scontrati per cause in corso di accertamento. Stando ...

Si scontra con un’auto, muore a 17 anni

(ilfattovesuviano.it)

Un tragico incidente stradale ha causato la morte di un giovane di 17 anni, avvenuto nella località Campizze di Rotondi, lungo la storica via Appia. Il ...

Incidente tra scooter e auto sull'Appia, Manuel Giordano muore a 17 anni: «Era pieno di sogni e progetti»

(msn.com)

Tragedia in Irpinia. Manuel Giordano, 17enne di Forchia, Benevento, è morto in un incidente stradale lungo la strada statale Appia, a Rotondi, Avellino. Il ragazzo, ...

Incidente in scooter per una coppia di fidanzati, entrambi giovanissimi: grave il conducente. Dove e cos’è successo

(bigodino.it)

Grave incidente a Milano: due giovani in motorino coinvolti in uno scontro con un'auto. Conducente in codice rosso, indagini in corso per chiarire le cause.