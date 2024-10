Agi.it - Dossieraggi, l'hacker e il superpoliziotto non rispondono al gip

(Di giovedì 31 ottobre 2024) AGI - Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia con il gip di Milano, Fabrizio Filice, ma ha reso breve dichiarazioni spontanee, l'ex poliziotto Carmine Gallo (amministratore delegato dell'agenzia investigativa Equalize) agli arresti domiciliari per essere ritenuto a capo della centrale milanese che avrebbe 'bucato' le banche dati strategiche delle forze dell'ordine per presunte attività dio illecito. "Chiarirà la sua estraneità ai fatti contestati in un interrogatorio con il pm" ha detto l'avvocata Antonella Augimeri lasciando il palazzo di giustizia. "E' la vita": così Gallo, 66 anni, con una lunga carriera nella Squadra mobile nella sezione antimafia alle spalle, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto cosa provasse a vestire i panni dell'indagato. "E' un servitore dello Stato", ha ricordato la sua legale.