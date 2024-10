Oasport.it - Cosa cambierebbe alle ATP Finals se Djokovic rinunciasse: possibili riserve e avversari di Sinner

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Novakoccupa il sesto posto nella ATP Race, ovvero la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti nel corso di questa annata agonistica. Il fenomeno serbo, che ha conquistato la medaglia d’oroOlimpiadi di Parigi 2024 (non conteggiata però in questa graduatoria), ha messo da parte 3.910 punti, frutto soprattutto di cinque risultati eccellenti: semifinale agli Australian Open (persa contro Jannik), semifinale al Masters 1000 di Montecarlo (ko con Casper Ruud), quarti di finale al Roland Garros (non scese in campo per fronteggiare Ruud), finale a Wimbledon (battuto da Carlos Alcaraz) e finale al Masters 1000 di Shanghai (surclassato ancora una volta dal fuoriclasse altoatesino).