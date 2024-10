Coppa Italia Eccellenza. Monturano va al tappeto. Chiesanuova vede la finale (Di giovedì 31 ottobre 2024) 2 Monturano 0 : Ajradinoski, Morettini, Ciottilli (27’st Perini), Russo, Canavessio, Monaco, Priori (15’st Pasqui), Bambozzi (11’st Sopranzetti), Persiani, Mongiello, Pesaresi (38’st Trabelsi). All. Mobili. Monturano: Raccichini, Curzi, Muzi, Ercoli (24’st Fabi), Ballanti, Adami (17’st Altobello), Verini, Cisbani, Rotondo, Palestini (3’st Piras), Natale (17’st Morelli). All. Martinelli. Arbitro: Gasparoni di Jesi. Reti: 28’ su rigore Mongiello, 6’st Russo. Note: ammoniti Pesaresi, Bambozzi, Ercoli, Adami, Natale, Piras; corner 6-4; recupero 1’ e 4’. Altra serata magica per il Chiesanuova che batte avversario e pressione da favorita e mette al tappeto 2-0 il Monturano Campiglione nella semifinale di andata di Coppa Italia. Sport.quotidiano.net - Coppa Italia Eccellenza. Monturano va al tappeto. Chiesanuova vede la finale Leggi tutto 📰 Sport.quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) 20 : Ajradinoski, Morettini, Ciottilli (27’st Perini), Russo, Canavessio, Monaco, Priori (15’st Pasqui), Bambozzi (11’st Sopranzetti), Persiani, Mongiello, Pesaresi (38’st Trabelsi). All. Mobili.: Raccichini, Curzi, Muzi, Ercoli (24’st Fabi), Ballanti, Adami (17’st Altobello), Verini, Cisbani, Rotondo, Palestini (3’st Piras), Natale (17’st Morelli). All. Martinelli. Arbitro: Gasparoni di Jesi. Reti: 28’ su rigore Mongiello, 6’st Russo. Note: ammoniti Pesaresi, Bambozzi, Ercoli, Adami, Natale, Piras; corner 6-4; recupero 1’ e 4’. Altra serata magica per ilche batte avversario e pressione da favorita e mette al2-0 ilCampiglione nella semidi andata di

