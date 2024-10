Colpi di scena, sentimenti e risentimenti, nella nuova stagione de Il Teatro cerca Casa di Manlio Santanelli (Di giovedì 31 ottobre 2024) Colpi di scena, sentimenti e risentimenti” è il titolo scelto dallo scrittore, drammaturgo e direttore artistico Manlio Santanelli, per la prossima stagione de Il Teatro cerca Casa, la rassegna di spettacoli itineranti nei salotti privati. Quest’anno in cartellone: 13 nuovi spettacoli, 3 ritorni, 2 eventi, 35 artisti, e un’ulteriore sezione “Sempre con noi“, che include le punte di diamante: Isa Danieli, Fausta Vetere, Antonella Morea, Elisabetta D’Acunzo, Massimo Masiello e Maurizio Capone. I numeri: 13 edizioni, 26mila spettatori, 170 spettacoli, 550 artisti, 400 palcoscenici (appartamenti e altri siti). La presentazione si è svolta nel salotto del drammaturgo, moderata da Giuseppe Giorgio, con lettura de “I morti non russano” di Santanelli, illustrato da Carmine Luino. Leggi tutto 📰 Ildenaro.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)die ri” è il titolo scelto dallo scrittore, drammaturgo e direttore artistico, per la prossimade Il, la rassegna di spettacoli itineranti nei salotti privati. Quest’anno in cartellone: 13 nuovi spettacoli, 3 ritorni, 2 eventi, 35 artisti, e un’ulteriore sezione “Sempre con noi“, che include le punte di diamante: Isa Danieli, Fausta Vetere, AntoMorea, Elisabetta D’Acunzo, Massimo Masiello e Maurizio Capone. I numeri: 13 edizioni, 26mila spettatori, 170 spettacoli, 550 artisti, 400 palcoscenici (appartamenti e altri siti). La presentazione si è svolta nel salotto del drammaturgo, moderata da Giuseppe Giorgio, con lettura de “I morti non russano” di, illustrato da Carmine Luino.

Il Teatro cerca Casa: nella Stagione colpi di scena e sentimenti

