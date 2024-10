Lanazione.it - Cocaina nelle scarpe da ginnastica, scoperto e arrestato grazie ad un’app

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 – Individuato edalle segnalazioni arrivate sul portale “Youpol”, l’app realizzata dalla polizia che consente ai cittadini di segnalare, anche in forma anonima, comportamenti criminosi. E’a questo sistema che gli agenti della squadra mobile di Firenze, hanno fermato in zona Statuto un cittadino marocchino di 37 anni accusato di illecita detenzione di sostanza stupefacente. I poliziotti in borghese, nella tarda serata di ieri, 30 ottobre, hanno notato l’uomo in via Locatelli mentre si avvicinava ad un’automobile parcheggiata per cedere un involucro al conducente. Gli agenti sono immediatamente intervenuti fermando il presunto pusher in via Corridoni, trovandolo in possesso di oltre 500 euro tutti suddivisi in banconote di piccolo taglio.